نتنياهو وبرلمانيون و130 موظفا بالكنيست يخضعون للحجر الصحي

العالم - الاحتلال

وأضافت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء السابق تدرب في صالة ألعاب رياضية داخل مبنى الكنيست يوم الأربعاء، قبل أن تتأكد اليوم إصابة مدرب كان بقربه بكورونا.

وقال حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو إن "رئيس الوزراء السابق يتصرف وفق الضوابط وينتظر نتائج الاختبارات".

وبعد تحقيق وبائي، طلب من 130 موظفا بالكنيست الدخول في الحجر الصحي، وكذلك الأمر بالنسبة لنتنياهو وعضو الكنيست سيمون ديفيدسون.

والخميس، وجهت وزارة الصحة الإسرائيلية 21 من موظفي الكنيست إضافة إلى النائب مئير بوروش بالخضوع للحجر الصحي، بعدما تم تشخيص إصابة أحد حراس الكنيست بمتغير أوميكرون.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للحجر الصحي بعدما اتضح إصابة أحد مرافقيه خلال زيارته للإمارات بكورونا، كما دخل وزير الجيش بيني غانتس الحجر بعد تأكيد إصابة أحد الأشخاص كان على طائرته لدى عودته من واشنطن بالفيروس.