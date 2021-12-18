ترامب: اليهود في امریکا لا يحبون "إسرائيل"

العالم-الامیرکیتان

جاء ذلك في مقابلة أجراها ترامب مع الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد نشرت أول أجزائها الجمعة.

وتحدث ترامب خلال المقابلة عن خيبة أمله من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بعد أن سارع الأخير لتهنئة الرئيس جو بايدن بتوليه الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب: “الشعب اليهودي في الولايات المتحدة إما لا يحب "إسرائيل" أو لا يهتم بـ"إسرائيل" وأقول لكم إن المسيحيين الإنجيليين يحبون "إسرائيل" أكثر من اليهود في هذا البلد”.

كما آضاف ترامب أن "إسرائيل" كانت تتمتع “بسلطة مطلقة على الكونغرس(الأمريكي)” لكن الرئيسين الحالي، بايدن والأسبق باراك أوباما والديمقراطيون واليهود الذين يصوتون لهم، هم من خانوا "إسرائيل".

وفي السياق، أشار ترامب أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة “قللوا من دعمهم لإسرائيل لصالح الفلسطينيين”.

وتابع: “يجب أن أكون صادقا، إنه شيء خطير للغاية يحدث”.

وفي عام 2019 ، اشتكى ترامب أيضًا من دعم اليهود الأمريكيين للديمقراطيين.

يشار أن غالبية استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية اليهود الأمريكيين يصوتون للديمقراطيين.