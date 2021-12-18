صفعة جزائرية جديدة لكيان الاحتلال الاسرائيلي

العالم - فلسطين

فقد انسحب أساطير كرة القدم الجزائرية الثلاثي رابح ماجر ورفيق صايفي وحليش، من مواجهة فريقي نجوم العرب ضد نجوم العالم، والتي تشمل مواجهة بين أساطير الكرة العربية مع أساطير الكرة العالمية، على هامش بطولة كأس العرب فيفا، والمقامة على ملعب الثمامة، نظرًا لوجود مدرب من الكيان الصهيوني يدير الفريق الأخير.

وشهد اللقاء انسحاب رابح ماجر ورفيق صايفي وحليش، بعد علمهم بجنسية المدرب أفرام جرانت المدير الفني لفريق نجوم العالم، في إشارة إلى رفض التطبيع أو التعامل مع الكيان الصهيوني.

ويشارك وائل جمعة نجم منتخب مصر وقائد الأهلي الأسبق ومدير المنتخب الوطني الحالي، في المباراة كأحد أساطير الكرة العربية، بجانب وجود بعض الأسماء المميزة من أساطير كرة القدم من السعودية والبلدان العربية الأخرى.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة االسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الثمامة بقطر.