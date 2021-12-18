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بالصمت المطبق تدور معركة الاسرى مع السجان الاسرائيلي

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

وتستمر حكاية الذين يفلّون الفلاذ ويصنعون من صوت السلاسل انشودة للنصر ومن صرير ابواب الزنزانة لحنا للعودة.. وتستمر حكاية الذين ينتصرون على السجان بامعاء خاوية.

العالم- مراسلون

في بلدة دورا جنوب الخليل ينتظر آل ابو هواش ان ياتي النبأ اليقين من عيادة سجن الرملة حيث يقبع ابنهم هشام والذي يدخل يومه الثالث والعشرين بعد المئة في اضرابه المفتوح عن الطعام.

النبأ اليقين الذي تريده العائلة ان ينتصر ابو هواش في معركته التي يخوضها كقرار اخير في مواجهة ظلم الاعتقال الاداري.

العائلة الابناء الزوجة والاشقاء، كل منهم ينتظر ان يدق جرس الهاتف من محامي هشام ابو هواش ليبلغهم ان المعركة انتهت بالانتصار لكن هذا ايضا لا يعني بان العائلة لا تضع الخيار الاسوأ.

محاموا ابوهواش اكدوا انه يعاني من ضعف شديد اجبره على التحرك فوق كرسي متحرك، بالاضافة الى ان عمليات جسده الحيوية بدأت تتاثر نتيجة فقدانه الوزن وعدم حصوله على اي مكملات غذائية.

هنا في معتقل عوفر العشرات من الاسرى الاداريين الذين يخططون كل منهم لخوض معركة الامعاء الخاوية.

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