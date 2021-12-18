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لجنة حقوقية تجدد مطالبتها باريس بإعادة عوائل "جهاديين" في سوريا

لجنة حقوقية تجدد مطالبتها باريس بإعادة عوائل
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

طالبت اللجنة الوطنية الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان باريس مجددا، بإعادة أطفال وزوجات "الجهاديين" (مسلحي داعش) الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا.

العالم-سوريا

وشددت اللجنة في القرار الذي أقر بالإجماع خلال جمعيتها العامة، على أن أولئك الأطفال الذين وقعوا "ضحايا الحرب" و"خيارات أهلهم" يواجهون "ظروفا معيشية ستكون لها عواقب جسدية ونفسية لا يمكن إصلاحها".

وأشارت اللجنة إلى نقص المياه والطعام، وعدم صلاحية الخيم للوقاية من البرد والمطر، وغياب أي تكفّل تربوي بالأطفال المتروكين لمصيرهم، إضافة إلى التوتر بين النساء المتطرفات والنساء اللواتي أخذن مسافة عن تنظيم داعش".

وتحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات تحت إشراف الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

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