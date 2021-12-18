الكاظمي: سنتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة أربيل لمواجهة الفيضانات

العالم-العراق

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني".

واطمأن الكاظمي خلال الاتصال على الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة موجة الأمطار والفيضانات الأخيرة في الإقليم"، مؤكدا أن "الحكومة المركزية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في الإقليم على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة، معزياً عائلات ضحايا الفيضانات، وداعياً للمصابين بالشفاء العاجل".

وأضاف، أنه "جرى خلال الاتصال التباحث بالتطورات المختلفة، وسبل تدعيم التعاون بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان على كل المستويات، وبما يضمن مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته ويحقق الأمن والاستقرار".