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في اتصال هاتفي مع مسرور بارزاني..

الكاظمي: سنتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة أربيل لمواجهة الفيضانات

الكاظمي: سنتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة أربيل لمواجهة الفيضانات
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة كردستان العراق لمواجهة موجة الفيضانات.

العالم-العراق

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني".

واطمأن الكاظمي خلال الاتصال على الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة موجة الأمطار والفيضانات الأخيرة في الإقليم"، مؤكدا أن "الحكومة المركزية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في الإقليم على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة، معزياً عائلات ضحايا الفيضانات، وداعياً للمصابين بالشفاء العاجل".

وأضاف، أنه "جرى خلال الاتصال التباحث بالتطورات المختلفة، وسبل تدعيم التعاون بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان على كل المستويات، وبما يضمن مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته ويحقق الأمن والاستقرار".

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