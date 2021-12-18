ايران تدشن أكبر خط لإنتاج اللقاح المضاد للحمى القلاعية 

العالم - ايران

وتبلغ طاقة انتاج هذا الخط الذي يعد الاكبر والاحدث في ايران الذي اقيم في محافظة البرز (غرب طهران)، 20 مليون جرعة سنويا، وانشئ بجهود المتخصصين في الطب البيطري والشركات المعرفية، والنخب الشابة في ايران.

والحُمّى القلاعية (بالإنجليزية: Foot-and-mouth disease)‏ مرض فيروسي، غير قاتل غالبًا، لكنه معدي جدا. يصيب الأبقار والخنازير، وأيضا الماعز والأغنام وحيوانات أخرى والخيول لا يُصابوا بهذا المرض، ونادرا ما يصيب الإنسان.

واقيم خط إنتاج لقاح الحمى القلاعية على ارض مساحتها 1200 متر مربع وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 20 مليون جرعة من اللقاح الزيتي و 40 مليون جرعة من اللقاح السائل، وبلغت تكلفته 150 مليار تومان، وسوف يوفر للبلاد نحو 20 مليون دولار.

ومع تشغيل خط إنتاج هذا اللقاح سيمنع خروج 30 مليون دولار سنويًا لاستيراد اللقاح من الخارج، ومع اكتمال طاقته الانتاجية، سيوفر للبلاد 20 مليون دولار سنويًا.

وتعاونت 38 شركة ايرانية لانشاء خط الانتاج، ويعمل فيه 80 متخصصًا في مجال "التكنولوجيا الحيوية".

وتمكنت الشركة في أول برنامج إنتاج لها منذ أربعة أشهر من إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح طاعون المجترات الصغيرة ، وهو ما يعادل إجمالي احتياجات الدولة سنويًا ، وهو رقم قياسي فريد في صناعة اللقاحات. تم تسجيله من قبل القطاع الخاص بعد الثورة الإسلامية.

وتم تدشين خط الإنتاج هذا لأول مرة في البلاد وفقًا لمعايير "CHMP" الأكثر حداثة والتكنولوجيا الأكثر تقدمًا في العالم.