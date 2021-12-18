اوميكرون ينتشر كالبرق، حظر تجوال بلبنان واجراءات صارومة باوروبا

العالم- خاص بالعالم

وللحد من تفشي الوباء خلال فترة احتفالات رأس السنة فرضت السلطات اللبنانية حظر تجوال ليلي على غير الملقحين، ووفق بيانات وزارة الصحة، تبلغ نسبة الملقحين بجرعتين نحو اربعة وثلاثين بالمئة من السكان.

ولمواجهة المتحور الجديد دعت وزارة الصحة المصرية، المواطنين لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح ممن مرّ على تلقيهم الجرعة الثانية ستة أشهر.

وفي أوروبا التي تبدو انها المتضرر الاول من المتحور الجديد، صنفت المانيا دول فرنسا والدنمارك والنرويج ولبنان عالية الخطورة وفرضت إجراءات حظر على الوافدين من هذه الدول.

الحكومة الدانماركية اقترحت قيودا جديدة للحد من انتشاء الوباء تشمل اغلاق الاماكن العامة وسيكون استخدام الكمامات إجباريا.

وفي هولندا أوصى خبراء الصحة، الحكومة بفرض إغلاق كامل وصارم لابطاء انتشار أوميكرون وكذلك إغلاق المدارس بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطفال.

وبسبب تدهو الوضع الصحي في فرنسا تم فرض قيود جديدة لمواجهة موجة خامسة من الوباء، أبرزها إظهار "شهادة تطعيم" لدخول بعض الأماكن، كما ألغى الرئيس الفرنسي زيارة كانت مقررة له الى مالي.

وقال جان كاستكس رئيس الوزراء الفرنسي: "أوميكرون ينتشر في أوروبا بسرعة البرق، البيانات المتاحة تشير إلى أن التطعيم الكامل مع الجرعة المعززة تحمي بشكل جيد من الأشكال الشديدة للمرض".

وأعلن باحثون بريطانيون أن الجرعة المعززة يمكن أن توفر حماية ضد الأعراض الخطيرة الناتجة عن المتحور الجديد بنسبة لاتقل عن ثمانين بالمئة.

وفيما تنبأت شركة فايزر بأن الجائحة ستستمر للعامين المقبلين، قالت إن نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين عامين وأربعة أعوام أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقع.

متحورات جديدة للفيروس، لقاحات، شهادات تطعيم، إصابات مرتفعة ووفيات كل ذلك يشير الى ان وباء كورونا لن يذهب قريبا وانما باق معنا الى أجل غير معلوم.