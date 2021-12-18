القوة الجوية قادرة على تلبية احتياجاتها التشغيلية

العالم - ايران

وقال العميد طالب زاده بحسب الموقع الاعلامي للقوة الجوية للجيش: ان القوة الجوية قادرة على تصنيع المعدات التي يحتاج اليها وتلبية احتياجاتها التشغيلية بمساعدة المتخصصين المحليين وذلك بسبب الاهتمام بالمجال البحثي، لافتا ان إن مجال البحث اصبح أمرا مؤسسيا في سلاح الجو.

واضاف: ان القوة الجوية تنشط في مجال تصنيع الطائرات والمسيّرات وغيرها من المعدات وقادرة على تلبية احتياجاتها الداخلية.

واكد ان العمل في المجال البحثي يعتبر استثمارا لمستقبل البلاد، وقال: ينبغي ان تكون البحوث الاستراتيجية على رأس أولويات القوات المسلحة لتتمكن من المضي قدما في مسار التطور وفق العلوم والتكنولوجيا الحديثة في ظروف الحظر.