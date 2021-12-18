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انباء عن عملية طعن قرب المسجد الابراهيمي في الخليل+فيديو

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر عبرية، عن إصابة مستوطن في عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل.

العالم - فلسطين

وبحسب ما افاد موقع المركز الفلسطيني للاعلام فقد زعمت هذه المصادر أن العملية نفذتها سيدة فلسطينية وأظهرت صور متداولة من المكان جنود الاحتلال وهم يحيطون بها بينما بقيت ملقاةً على الأرض.

ولم تعلن المصادر العبرية أو الفلسطينية تفاصيل عن طبيعة إصابتها أو هويتها.

وفي رواية لوكالة معا الفلسطينية للانباء، فقد اعتدى مستوطنون وجنود الاحتلال بالضرب على سيدة 65 عاما، بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية ان احد المستوطنين اعتدى على السيدة خلال عبورها للشارع قرب الحرم الإبراهيمي، وادعى بأن السيدة حاولت طعنه، وهاجمها جنود الاحتلال، ما ادى لاصابتها بحالة من الاغماء، وتم احضار مسعفين إسرائيليين لاسعافها وجرى اعتقالها، ولم يعرف بعد وضعها الصحي.

يتبع

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