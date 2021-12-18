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أمريكا تسرق دفعة جديدة من النفط السوري وتنقله الى العراق

أمريكا تسرق دفعة جديدة من النفط السوري وتنقله الى العراق
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الصهاريج المحملة بالنفط السوري الذي سرقته من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن مصادر محلية من منطقة رميلان أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً مؤلفاً من 90 صهريجا معبأة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وتوجهت به إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وينشر الاحتلال الأمريكي قواته في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقته إلى جانب نهبه المحاصيل الرئيسية لتمويل ميليشيا “قسد” المرتبطة به والتنظيمات الإرهابية التابعة له من جهة وحرمان الشعب السوري من ثرواته من جهة ثانية وذلك بالتزامن مع مواصلة حصاره الجائر الذي يفرضه مع حلفائه وأدواته في المنطقة على سوريا.

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