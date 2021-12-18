وسائل إعلام أفغانية:مقتل رجل دين بارز برصاص مجهولين

العالم-أفغانستان

وذكرت وكالة أنباء "باجهوك" المحلية، أن مسلحين مجهولين، أطلقوا الرصاص على مولوي بسم الله شاكر، رئيس فرع دار العلوم العربية بكابل، وأردوه قتيلا.

وأضاف الوكالة نقلا عن مصادر (لم تسمها) أن مولوي شاكر قتل هذا الصباح وهو في طريقه إلى المسجد في الحي 17 بكابل.

بدوره، قال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، المهندس عصام، "ببالغ الحزن تلقينا نبأ استشهاد رجل الدين البارز مولوي شاكر في هجوم جبان من قبل أعداء الإسلام".

وقال إن القوات الأمنية تحقق في الحادث وتبذل جهودا لاعتقال القتلة وتقديمهم للعدالة.