السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام أفغانية:مقتل رجل دين بارز برصاص مجهولين

وسائل إعلام أفغانية:مقتل رجل دين بارز برصاص مجهولين
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام أفغانية مقتل رجل الدين البارز، مولوي بسم الله شاكر، رئيس فرع دار العلوم العربية في كابل، برصاص مجهولين، السبت.

العالم-أفغانستان

وذكرت وكالة أنباء "باجهوك" المحلية، أن مسلحين مجهولين، أطلقوا الرصاص على مولوي بسم الله شاكر، رئيس فرع دار العلوم العربية بكابل، وأردوه قتيلا.

وأضاف الوكالة نقلا عن مصادر (لم تسمها) أن مولوي شاكر قتل هذا الصباح وهو في طريقه إلى المسجد في الحي 17 بكابل.

بدوره، قال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، المهندس عصام، "ببالغ الحزن تلقينا نبأ استشهاد رجل الدين البارز مولوي شاكر في هجوم جبان من قبل أعداء الإسلام".

وقال إن القوات الأمنية تحقق في الحادث وتبذل جهودا لاعتقال القتلة وتقديمهم للعدالة.

روابط ذات صلة

نائب وزير الخارجية يزور باكستان لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأفغانية

افغانستان..نجاة قيادي في 'طالبان باكستان' من هجوم بطائرة مسيّرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاعلام العبري: رئيس "الشاباك" رافق بينيت إلى الإمارات

الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية

الاحتلال قتل ألفي طفل فلسطيني.. تقرير: 2021 كان الأكثر فتكا بالاطفال الفلسطينيين

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل41 وفاة جديدة بكورونا

برلماني لبناني: هناك من يقفل الأفق أمام المعالجات والخيارات

القوات العراقية تعلن تحصين 80% من الحدود مع سوريا