الصحة الإيرانية تعلن تسجيل41 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم 18( كانون الأول/ديسمبر)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم ( السبت) الى 131 الفا و33شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و361 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و169 الفا و11 شخصا.

وأضافت أن 243 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات في وضع حرج.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 5 ملايين و999 الفا 860 شخصا لغاية الآن.