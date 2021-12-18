تقرير: 2021 كان الأكثر فتكا بالاطفال الفلسطينيين

العالم - الاحتلال

وأشار التقرير، الذي نشره موقع "سيحا مكوميت" وأعده مدير "المنظمة الدولية للدفاع عن أطفال فلسطين" خالد كزمر، إلى أن "العام 2021 كان أكثر السنوات فتكاً بالنسبة للأطفال الفلسطينيين منذ سنة 2014، التي شنّت فيها إسرائيل حرباً استمرت 50 يوماً".

وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتلال والمستوطنين اليهود قتلوا، خلال العام الجاري، 86 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وبحسب المعطيات التي تضمّنها التقرير، فقد قُتل 67 طفلاً فلسطينياً خلال العدوان الذي شنّه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، والتي تواصلت مدة 11 يوماً.

ولفت إلى أن جنود الاحتلال قتلوا 15 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال العام الجاري، في حين قتل المستوطنون طفلين آخرين.

وشدد التقرير على أن جنود الاحتلال في جميع الحالات قتلوا الأطفال الفلسطينيين من دون مسوغ، بشكل يمكن أن يحوّل حالات القتل إلى عمليات إعدام خارج القانون، حيث أطلقوا النار عليهم بهدف القتل.

وضرب التقرير مثالاً على حالات قتل الأطفال برصاص الجيش الإسرائيلي بمقتل الطفل عبد الله جوابرة (17 عاماً)، الذي قتله جنود الاحتلال بعد أن تم اعتقاله مرتين منذ أن كان يبلغ من العمر 15 عاماً بتهمة إلقاء الحجارة على الحافلات العسكرية.

وأضاف كزمر أن إسرائيل، بدلاً من محاسبة جنودها الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين، تتعقب المنظمات الحقوقية التي توثق الاعتداءات التي تطاول هؤلاء الأطفال.