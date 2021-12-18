الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية

العالم - ايران

في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة، اعرب السيد رئيسي عن تثمينه للإجراءات المتخذة في الأشهر الأخيرة لحماية حياة المواطنين وزيادة المناعة ضد فيروس كورونا معربا عن تقديره لجميع العاملين في هذا المجال، وقال: استئناف الانشطة باجراءت ذكية وعودة الحيوية للمجتمع، أمر مطلوب من أجل حماية أرواح الناس، ومن الضروري الاستمرار في التأكيد على اتباع البرتوكولات الصحية من قبل الشعب والاجهزة المعنية.

وشدد الرئيس الايراني على ضرورة إيلاء الاهتمام البالغ لضبط حركة التنقل عبر حدود البلاد، وقال: إن حماية حياة المواطنين وسلامتهم الصحية تتطلب توخي الحذر بدقة وجدية عند تنقل الأشخاص عبر الحدود، وخاصة من البلدان التي توجد بها احتمالية أكبر لانتقال العدوى، وبالطبع، يجب أن تكون القيود المطبقة في هذا الصدد بحيث لا تخلق مشكلة بالنسبة للتنقل الضروري للأشخاص.

واعرب الرئيس الايراني عن شكره لابناء الشعب على دعمهم وثقتهم في مراعاة الإجراءات الصحية، وقال: اليوم، يدرك الناس جيدًا أنه من خلال مراعاة المبادئ الصحية، يمكن الوقاية من الأضرار اللاحقة لفيروس كورونا، وفي هذا الصدد، فإن الحكومة تدرك تماما تعاون الشعب وتعاطفه، وستواصل جهودها بقوة لحماية حياة المواطنين.

يذكر ان وزارة الصحة الايرانية اعلنت اجتياز البلاد الموجة الخامسة لتفشي فيروس كورونا، حيث تراجعت الاصابات والوفيات في الايام الاخيرة بشكل كبير.

ووفق التصنيف الاخير لوزارة الصحة الايرانية فإنه لا توجد مدن ذات اللونين الاحمر (الشديدة الخطورة) والبرتقالي (متوسطة الخطورة).

واشارت وزارة الصحة الايرانية الى انه مع ذلك ينبغي الحذر ومواصلة الاهتمام بالقواعد الصحية بسبب تفشي متحور أوميكرون في اكثر من 80 بلداً.

ولفت التصنيف الى ان 53 مدينة ايرانية ماتزال في نطاق اللون الاصفر (منخفضة الخطورة) و 395 مدينة ضمن اللون الازرق (قليلة الخطورة).