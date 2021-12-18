السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: رئيس "الشاباك" رافق بينيت إلى الإمارات

الاعلام العبري: رئيس
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" رونين بار، رافق رئيس الحكومة نفتالي بينت في زيارته الأسبوع الماضي للإمارات.

العالم - الاحتلال

وفي تقرير بثته القناة ليل أمس الجمعة، ذكر المعلق العسكري روعي شارون أن مرافقة رئيس "الشاباك" لبينت، التي لم يُكشَف عنها، جاءت بهدف التوافق مع السلطات الأمنية الإماراتية على إجراءات لتأمين الإسرائيليين الموجودين في الإمارات.

ورجحت القناة أن بار بحث مع القيادات الأمنية الإماراتية إجراءات الحراسة التي تضمن سلامة السياح والمسؤولين.

وتوقعت أن بار، الذي يطلع الجهاز الذي يقوده بمهمة تأمين السفارات والممثليات الإسرائيلية في الخارج، بحث سبل تأمين السفارة والقنصلية الإسرائيلية في أبوظبي ودبي.

ولم تستبعد القناة أن يكون بار قد بحث مع مضيفيه الإماراتيين قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون في المجال الأمني والاستخباري.

ويشار إلى أن صحيفة "يسرائيل هيوم" كشفت الأسبوع الماضي، عن أن إسرائيل رفضت طلب الإمارات تزويدها بمنظومتي الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و"العصا السحرية"، خشية تمكّن الإيرانيين من السيطرة عليهما.

يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أخيراً أن المسؤولين في حكومة بينت يشعرون بالإحباط من طابع التقارب بين الإمارات وإيران.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

في الإمارات، لأمر ما لبس بينيت الكيباه + فيديو

"بينيت" في الإمارات.. الزيارة والأهداف المبيّتة

شاهد ما تمثله زيارة"بينيت"إلى أبو ظبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاعلام العبري: رئيس "الشاباك" رافق بينيت إلى الإمارات

الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية

الاحتلال قتل ألفي طفل فلسطيني.. تقرير: 2021 كان الأكثر فتكا بالاطفال الفلسطينيين

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل41 وفاة جديدة بكورونا

برلماني لبناني: هناك من يقفل الأفق أمام المعالجات والخيارات

القوات العراقية تعلن تحصين 80% من الحدود مع سوريا