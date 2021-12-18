الاعلام العبري: رئيس "الشاباك" رافق بينيت إلى الإمارات

العالم - الاحتلال

وفي تقرير بثته القناة ليل أمس الجمعة، ذكر المعلق العسكري روعي شارون أن مرافقة رئيس "الشاباك" لبينت، التي لم يُكشَف عنها، جاءت بهدف التوافق مع السلطات الأمنية الإماراتية على إجراءات لتأمين الإسرائيليين الموجودين في الإمارات.

ورجحت القناة أن بار بحث مع القيادات الأمنية الإماراتية إجراءات الحراسة التي تضمن سلامة السياح والمسؤولين.

وتوقعت أن بار، الذي يطلع الجهاز الذي يقوده بمهمة تأمين السفارات والممثليات الإسرائيلية في الخارج، بحث سبل تأمين السفارة والقنصلية الإسرائيلية في أبوظبي ودبي.

ولم تستبعد القناة أن يكون بار قد بحث مع مضيفيه الإماراتيين قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون في المجال الأمني والاستخباري.

ويشار إلى أن صحيفة "يسرائيل هيوم" كشفت الأسبوع الماضي، عن أن إسرائيل رفضت طلب الإمارات تزويدها بمنظومتي الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و"العصا السحرية"، خشية تمكّن الإيرانيين من السيطرة عليهما.

يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أخيراً أن المسؤولين في حكومة بينت يشعرون بالإحباط من طابع التقارب بين الإمارات وإيران.