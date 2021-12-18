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استقالة كاردينال إفريقي مرشح لمنصب بابا الفاتيكان بشكل مفاجئ

استقالة كاردينال إفريقي مرشح لمنصب بابا الفاتيكان بشكل مفاجئ
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر مطلعة بحسب "رويترز" إن الكاردينال بيتر تركسون، الذي كان البعض يعتبره مرشحا ليكون أول بابا من أصل إفريقي للفاتيكان منذ 1500 عام، استقال من منصبه في إدارة مهمة بالفاتيكان على نحو مفاجئ.

العالم - إفريقيا

وكان تركسون (73 عاما) وهو من غانا، مستشارا مهما للبابا فرنسيس في قضايا منها المناخ والعدالة الاجتماعية وهو الإفريقي الوحيد الذي يرأس إدارة بالفاتيكان.

وقالت مصادر الفاتيكان التي طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها إن البابا لم يتخذ بعد قرارا بشأن الاستقالة.

وكان تركسون يرأس دائرة التنمية البشرية المتكاملة التي تأسست في 2016 لدمج أربعة مكاتب تهتم بشؤون مثل السلام والعدالة والهجرة والمؤسسات الخيرية.

وذكر أحد المصادر أن تركسون، الذي يفصله عامان عن سن تقاعد الأساقفة في الخامسة والسبعين، "ضاق ذرعا" بالصراعات الداخلية.

وقال مصدر آخر إنه أبلغ موظفيه بأنه سيدلي بالمزيد من التصريحات بعدما يبت البابا في استقالته.

وباستقالة تركسون يخلو الفاتيكان من أي إفريقي يرأس إدارة رئيسية في أعقاب تقاعد الكاردينال روبرت سارا من غينيا هذا العام.

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