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اعتقال إماراتيين على خلفية تعاطفهم ومواقفهم من ازمة قطر

اعتقال إماراتيين على خلفية تعاطفهم ومواقفهم من ازمة قطر
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

كشف الناشط الاماراتي الحقوقي عبد الله الطويل تفاصيل لأول مرة عن قضية معتقلين في الإمارات على خلفية مواقفهم من الأزمة الخليجية والتعاطف مع قطر.

العالم - الامارات

وقال الطويل إن محمد المرزوقي “أبو جوهر”، مواطن إماراتي محكوم عليه بالإعدام وهو الآن في سجن الوثبة بتهمة زيارة أهله في قطر ابان الأزمة الخليجية واتهم بـالتخابر.

وذكر الطويل أن أبو جوهر هو والد اللاعب “جوهر” والذي يلعب لصالح نادي بني ياس، مشيرا إلى أن قضيته مشابهة لما حدث مع الشاب العماني عبد الله الشامسي حينما اتهم بالتخابر مع قطر وبفضل أحرار عمان ووقوفهم مع قضيته العادلة بالضغط على صنّاع القرار تم الإفراج عنه سابقاً.

وشدد الطويل على أنه “بدلاً من التمثيل واظهار المثالية في إضاءة مباني الإمارات بعلم قطر على السلطات الإماراتية الإفراج عن المعتقل المرزوقي فوراً إذا أرادت إثبات حسن النية”.

وذكر الناشط الحقوقي الإماراتي أن هناك معتقل آخر محكوم بالإعدام في سجون الإمارات سيتطرق لقضيته لاحقاً.

وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إن النظام الإماراتي يدير البلاد بنهج سلطوي ومطلق ولا يتسامح مع الآراء السياسية النقدية.

وذكرت المنظمة أن الإمارات هي دولة صغيرة تتألف من سبع “إمارات” تحكمها عصابة من “الحُكّام” أو الأمراء غير المنتخبين منذ عام 1971.

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