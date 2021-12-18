جولة سابعة من مفاوضات فيينا..هذا ما توصلت إليه

العالم - خاص بالعالم

الجولة السابعة ،هنا في فندق كوبرغ ،شهدت مدا وجزرا شديدين ،حيث تراجعت الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا والمانيا وفرنسا عن مواقفها التي ارادت منه المراوغة وتقطيع الوقت.

حيث اصرت تلك الدول على مواصلة المفاوضات في اطار المسودة التي تم التوصل اليها خلال الجولة السادسة.

وتوصل المشاركون في الإجتماع الى نص مشترك للتفاوض حول احياء بنود الاتفاق، على ان يتضمن النص آراء واقتراحات مختلفة من مجموعة4+1 وإيران بشأن الغاء الحظر، والقضايا النووية، والترتيبات التنفيذية.



وحاولت الترويكا الاوروبية عرقلة مفاوضات فيينا قبيل اجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي، وصلت الى درجة التوتر مع الأطراف المتفاوضة.



المفاوضات شابها البطء نتيجة المواقف غير البناءة لكل من بريطانيا والمانيا وفرنسا، وما اعلنه مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، إنريكي مورا، من ان المشاركين توصلوا الى نص مشترك للتفاوض حول احياء بنود اتفاق عام 2015، اعتبر تراجعا اوروبيا عن العودة لما تم الاتفاق عليه خلال الجولة السادسة.

المسؤول الأوروبي اعرب عن شعور المفاوضين بضرورة ملحة لإحياء الاتفاق، وعبر عن أمله في أن تؤتي المفاوضات أكلها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.



وحاولت دول الترويكا الاوروبية الضغط من خلال المماطلة امام مطالب ايران، بموازاة ضغط اعلامي غربي واسرائيلي، حيث لجأت تلك الدول مرارًا وتكرارًا إلى فرض اجراءات حظر جديدة وتهديدات عسكرية وحرب نفسية لتعكير اجواء مفاوضات فيينا كسبا للوقت.

لكن إصرار الفريق الإيراني على مواقفه غيّر آراء الطرف الآخر، وهنا تصر طهران على الغاء كافة اجراءات الحظر وتقديم واشنطن للضمانات وتطالب الاوروبيين الوفاء بالتزاماتهم.



وهنا يؤكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني ان سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر.



ويشير الى إن الجولة الجديدة من المفاوضات يمكن أن تكون الأخيرة وعندها يمكن التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، إذا ما قبل الطرف الآخر الآراء والمواقف المنطقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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