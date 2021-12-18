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هطول الأمطار والثلوج مع نهاية فصل الخريف في إيران

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

شهدت العديد من المدن الايرانية هطول الثلوج والامطار الغزيرة، حيث اغلقت بعض الطرقات وعلق المواطنين في السيارات مما استدعى تدخل فرق الانقاذ ومساعدتهم. 

العالم - خاص بالعالم

ها هو الخريف يودع الشوارع والأزقة في ايران، ليتجلى الشتاء بحلته البيضاء...ومع حلوله شهدت مناطق عدة هطول الامطار والثلوج وانخفاضا في درجات الحرارة، في العاصمة طهران تفاجأ المواطنون في الصباح الباكر بهطول الثلوج، انها بداية أسبوع مقترنة بالنعمة الالهية.

وقالت سيدة إيرانية:" ثلوج وبداية أسبوع باردة أسعدتني حقا هذه الأجواء"

وقال مواطن إيراني:" جميل جدا رائع إن شاء الله يزول التلوث بالامطار".

أما في المدن الغربية وشمال غرب البلاد، كانت كثافة الثلج كبيرة جدا حيث اغلقت بعض الطرقات وعلق الكثيرون في السيارات، واضطر رجال الانقاذ والطوارئ للاستقرار بين المدن وعلى الطرق الرئيسيه وحسب الاحصاءات فانه تم انقاذ اكثر من مئتين وسبعين270 شخصا كانوا عالقين في الثلج في مدينة اوروميه و اشنويه وشالدران.

رجل الطوارئ: نحن والزملاء منذ البارحة في حالة تأهب، قمنا برش الطرق بالملح لإذابة الجليد المتكتل ونطلب من المواطنين استخدام كافة ادوات الامن للسفر في الشتاء خاصة سلاسل العجلات.

مدينة تبريز ومدن محافظة اذربيجان الشرقية كانت لها الحصة الاكبر من الثلوج والبرد.. والاطفال كانوا الفئة الاكثر سعادة بهذه النعمة من خلال المرح والتراشق بكرات الثلج.

موجة الأمطار التي بدأت من المناطق الغربية في ايران انتقلت الى المناطق الوسطى حيث شهدت مرتفعات زاغروس والمدن والمحافظات في جنوبي جبال البرز منها زنجان وقزوين هطول الأمطار الغزيرة والثلوج ايضا وحذرت الانواء الجوية من السيول المحتملة وارتفاع منسوب المياه في الانهار في العديد من المدن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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