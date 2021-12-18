شاهد..أحداث اليمن بداية نهاية النظام السعودي

العالم - محميات

اكثر موضوع تم تداوله في الإعلام هذا الاسبوع هو جولة محمد بن السلمان عند دول الخليج الفارسي، وطبل وغنى الإعلام السعودي بشأن هذه جولة ووصفها بجولة لم شمل الأشقاء.

وفي الحقيقة كانت هذه من اجل تلميع صورة محمد بن سلمان عند المجتمع الدولي وان من اجل ان يغطي على هزيمته في اليمن والتردي الاقتصادي الذي تعيشه السعودية.

ان هزيمة السعودية في اليمن والتطورات الميدانية سوف تقتل النظام السعودي، لذا يحاول النظام السعودي ان يخرج من اليمن بأقل الخسائر الممكنة، وجولة محمد بن سلمان عند دول الخليج الفارسي جاءت من اجل ان يبحث عن مخرج من عدوانه على اليمن بحفظ ماء الوجه هذا ان بقى له ماء وجه في الاساس.

وفي سياق آخر، لدى محمد بن سلمان مشروع كبير لتقريب المجتمع وذلك عبر عزل ائمة المساجد المستقلين منذ سنوات واغلب الموجودين يمثلمون دور موظفين أمن ومنتقين بعناية،والمستقل منهم تم تهجينه وفق التوجهات الجديدة، وهذا الامر ينزع منهم المصداقية كما الحال الان في منبر الحرم المكي والمدني والمؤسسات السعودية التي اصبحت مختطفة كرابطة العالم الاسلامي التي اصبحت أقرب الى الصهيوينة وتدعو الى التطبيع.، وتجرم المناضلين الفلسطنيين.

وخصص النظام السعودي خطبة الجمعة الاخيرة للهجوم على جماعة اسلامية محددة اسمها جماعة التبليغ والدعوة والذي ليس لها بعد سياسي ومتربطة بالدعوة الى الاسلام فقط، مما اثار غضب العالم الاسلامي.