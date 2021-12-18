اليمنيون يحيون ذكرى الشهيد بالتأكيد على المضي في دربهم 

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هنا في العاصمة صنعاء فعالية رسمية وشعبية واسعة بمناسبة تدشين الذكرى السنوية للشهيد، وألقى فيها السيد عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله كلمة شدد على عظمة المناسبة واشاد بتضحيات الشهداء داعيا الى المزيد من التحرك لمواجهة الطغاة.

الفعالية حضرها مسؤولون وقيادات بارزة في الدولة، اشاروا فيها الى ما تمثله هذه المناسبة من أهمية في ترسيخ القيم والمبادئ والأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء من أجل السير عليها، مؤكدين ان الدولة ستولي المزيد من الإهتمام بأسر الشهداء.

وتشهد العاصمة صنعاء زخما في الفعاليات المختلفة بهذه المناسبة ، حيث تقام الفعاليات الثقافية في مختلف المؤسسات والقطاعات ، كما يتم تنظيم العديد من معارض صور الشهداء تقديرا لعطائهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

ويحرص اليمنيون على تنظيم هذه المناسبة حيث بشكل سنوي بالعديد من الانشطة ومنها زيارة قبور وروضات الشهداء ومن بينها ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه.

حيث يتم قراءة الفاتحة ووضع اكاليل من الزهور كما تتنوع مظاهر الإحتفال بالمناسبة الى ابراز وتعليق صور الشهداء في الشوارع الرئيسية والفرعية الى جانب رفع الشعارات التي تبرز دور الشهداء ومكانتهم.

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