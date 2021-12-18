السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مداهمات واسعة للإحتلال جنوب جنين بحثاً عن منفذي عملية"حومش"

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

منذ عملية مستوطنة حومش الواقعة بين مدينتي جنين ونابلس، والتي أدت لمقتل مستوطن واصابة2 آخرين، وآلة الاحتلال تعمل على الارض صباح مساء أملا في الوصول الى منفذ العملية التي وصفها الإعلام الاسرائيلي بأنها الاخطر منذ عدة اعوام نظرا للتوقيت والجغرافيا والية التنفيذ.

العالم - مراسلون

جيش الاحتلال الاسرائيلي دفع بقوات كبيرة الى منطقة جنوب جنين مدعمة بسلاح الهندسة لاقتفاء اثر المقاومين.

مرة اخرى تجد اجهزة الامن الاسرائيلية نفسها امام اختبار عسير لاسيما وان كل ساعة تمر دون الوصول الى من نفذ العملية تسجل كاخفاق في سجلها، والسبب ان الضفة الغربية من شمالها الى جنوبها تعتبر مسرح لعمليات الجيش ومراقبة بالكاميرات على مدار الساعة ولا تغيب سيارات الامن الاسرائيلية عن شوراعها الرئيسية في اي دقيقة .

عملية حومش بالنسبة للاحتلال تدق اجراس الخطر خاصة وانها تاتي في وقت يحاول الاحتلال وصف الواقع في الضفة الغربية بالهادىء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد..عملية نابلس تصدم الإحتلال الإسرائيلي والسبب..

الاحتلال يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع في القدس المحتلة

سفير أوكرانيا ينفي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال!

هنية: 'صفقة القرن' وإعلان القدس عاصمة للاحتلال 'أصبح تحت أقدامنا'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مداهمات واسعة للإحتلال جنوب جنين بحثاً عن منفذي عملية"حومش"

الملف اليمني وتطوراته المتلاحقة

بالفيديو.. جولة سابعة من مفاوضات فيينا..هذا ما توصلت إليه

شاهد..عملية نابلس تصدم الإحتلال الإسرائيلي والسبب..

علييف: مجموعة مينسك فشلت في حل النزاع في قره باغ

10 طرق فعالة لزيادة مستويات الأوكسجين في الجسم