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جيش الاحتلال الاسرائيلي دفع بقوات كبيرة الى منطقة جنوب جنين مدعمة بسلاح الهندسة لاقتفاء اثر المقاومين.

مرة اخرى تجد اجهزة الامن الاسرائيلية نفسها امام اختبار عسير لاسيما وان كل ساعة تمر دون الوصول الى من نفذ العملية تسجل كاخفاق في سجلها، والسبب ان الضفة الغربية من شمالها الى جنوبها تعتبر مسرح لعمليات الجيش ومراقبة بالكاميرات على مدار الساعة ولا تغيب سيارات الامن الاسرائيلية عن شوراعها الرئيسية في اي دقيقة .

عملية حومش بالنسبة للاحتلال تدق اجراس الخطر خاصة وانها تاتي في وقت يحاول الاحتلال وصف الواقع في الضفة الغربية بالهادىء.

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