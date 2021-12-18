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الهند تختبر صاروخا باليستيا من الجيل الجديد

الهند تختبر صاروخا باليستيا من الجيل الجديد
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الهندية، إنه تم اختبار الصاروخ الباليستي من الجيل الجديد Agni P، القادر على حمل رؤوس نووية.

العالم - أسيا

وذكرت الوزارة، أن الإطلاق تم في صباح هذا اليوم من جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال.

وتم رصد مسار ومعايير عمل الصاروخ في جميع مراحل تحليقه، عن طريق القياس عن بعد وبواسطة الرادار والمحطات الكهروضوئية والسفن بعيدة المدى.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "حلق الصاروخ وفقا للمسار المحدد له، ونفذ بدقة عالية كل معايير الطيران المحددة له.

ونوهت الوزارة، بأن Agni P هو صاروخ باليستي، يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين مع نظام ملاحة وتوجيه مزدوج.

وأكدت وزارة الدفاع الهندية، أن الختبار التحليقي الثاني، أكد دقة عمل جميع التكنولوجيات المتقدمة المدمجة في المنظومة.

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الهند تختبر صاروخا باليستيا من الجيل الجديد