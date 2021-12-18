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مراسل العالم: نظرية الاحتلال تقول إنه في كل دقيقة يتم التأخير في الوصول الى منفذ العملية فستكون هناك عملية فلسطينية اخرى

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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