قناة العالم
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:٠٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
عماد أبو عواد: جزء كبير من العملية الاخيرة هو خارج حسابات كيان الاحتلال
عماد ابو عواد مدير مركز القدس للدراسات: عملية الاعتقال لا تعتبر نجاحا استخباراتيا لان الضفة منطقة مغلقة ويستطيع الاحتلال اعتقال أي شخص بعد فترة من الوقت
مراسل العالم: يبدو ان هناك فكرة حول تقسيم الضفة بين مناطق للفلسطينيين ومناطق متعلقة بكيان الاحتلال
مراسل العالم: قبل تنفيذ العملية البطولية كانت هناك عمليات هجوم شديدة على الفلسطينيين
مراسل العالم: نظرية الاحتلال تقول إنه في كل دقيقة يتم التأخير في الوصول الى منفذ العملية فستكون هناك عملية فلسطينية اخرى
مراسل العالم: تم الدفع بقوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي الى المنطقة التي تشهد حتى الان عمليات مداهمة
مراسل العالم: نظرية الاحتلال تقول إنه في كل دقيقة يتم التأخير في الوصول الى منفذ العملية فستكون هناك عملية فلسطينية اخرى
مصادر فلسطينية: الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم الإحتجاجية رفضا لاستمرار عزل أسيرتين والاعتداء على أخرى من قبل قوات "النحشون"
السيد الحوثي: عندما نتحرك وفق الطريقة التي رسمها الله تعالى سنحظى بنصر مؤكد من جانبه
السيد الحوثي: الشهادة في سبيل الله تعالى هي عطاء عظيم يجود به الانسان
عماد أبو عواد: جزء كبير من العملية الاخيرة هو خارج حسابات كيان الاحتلال
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
صباح جديد
شاهد.. يوم الوحدة بين الحوزة العملية والجامعة
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٠
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 18 ديسمبر 2021
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤
مع الحدث
المشهد في فيينا مع قرب انتهاء جولة المفاوضات
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤
انقلاب الصورة
الاستجداء السعودي للولايات المتحدة الامريكية
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢
أهم الأخبار
تونس ما بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس.. موسكو تقدم إقتراحات لضمانات أمنية
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد: قراءة لأجواء مفاوضات فيينا والعقبة الرئيسية!
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
العراق..تسجيل أدنى حصيلة يومية باصابات كوورنا منذ اشهر
روسيا تهدد بالرد بالمثل على محاولات الغرب توسيع حدود المسموح به
الحكومة السورية تؤسس "ضاحية الأمل" وجامعة جديدة في حماه
تعرف على التشكيلة الأساسية لنهائي كأس العرب بين "محاربي الصحراء" و"نسور قرطاج"
شاهد..حرب النظام السعودي الجديد مع الإسلام
الهند تختبر صاروخا باليستيا من الجيل الجديد
مقالات و تحليلات
أسوأ جفاف منذ 70 عاما.. هل تشهد سوريا موجة هجرة جديدة
لماذا يواصل الاحتلال اعتداءاته اليائسة على سوريا؟
أيها الأمير صافح الأسد
مولوي يقدم أوراق اعتماده....!
ما مصير مفاوضات فيينا بعد مواقف الغرب ورد طهران؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.