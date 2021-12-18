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شاهد..حرب النظام السعودي الجديد مع الإسلام

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أصدر وزير الشؤون الاسلامي للسعودية عبد الطيف آل شيخ امرًا لخطباء الجوامع في السعودية بتخصيص خطبة الجمعة لهذا الاسبوع للتحضير من جماعة التبليغ والدعوة.

العالم - خاص بالعالم

والمعروف عن جماعة التبليغ والدعوة بأن ليس لها أي بعد سياسي ومتربطة بالدعوة الى الاسلام فقط، ومما اثار هذا الموضوع غضب العالم الاسلامي.

لدى محمد بن سلمان مشروع كبير لتقريب المجتمع وذلك عبر عزل ائمة المساجد المستقلين منذ سنوات واغلب الموجودين يمثلمون دور موظفين أمن ومنتقين بعناية،والمستقل منهم تم تهجينه وفق التوجهات الجديدة، وهذا الامر ينزع منهم المصداقية كما الحال الان في منبر الحرم المكي والمدني والمؤسسات السعودية التي اصبحت مختطفة كرابطة العالم الاسلامي التي اصبحت أقرب الى الصهيوينة وتدعو الى التطبيع.، وتجرم المناضلين الفلسطنيين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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