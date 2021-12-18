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بالفيديو.. النظام السعودي يهدم بيت السيدة خديجة (س) في مكة

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

هدم النظام السعودي بيت زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السيدة خديجة عليها السلام في مكة المكرمة.

العالم - خاص بالعالم

بعد هدم بيت السيدة خديجة سلام الله عليها بنى النظام السعودي في المكان دورات مياه.

لدى محمد بن سلمان مشروع كبير لتقريب المجتمع وذلك عبر عزل ائمة المساجد المستقلين منذ سنوات واغلب الموجودين يمثلمون دور موظفين أمن ومنتقين بعناية،والمستقل منهم تم تهجينه وفق التوجهات الجديدة، وهذا الامر ينزع منهم المصداقية كما الحال الان في منبر الحرم المكي والمدني والمؤسسات السعودية التي اصبحت مختطفة كرابطة العالم الاسلامي التي اصبحت أقرب الى الصهيوينة وتدعو الى التطبيع.، وتجرم المناضلين الفلسطنيين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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