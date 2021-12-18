أبناء صعدة يسيرون قافلة عينية ومالية بمناسبة ذكرى الشهيد

العالم - اليمن

وخلال تسيير القافلة التي احتوت على مواد غذائية متنوعة وعدد من رؤوس الأغنام ومبالغ مالية أكد محافظ صعدة محمد عوض أهمية إحياء ذكرى الشهيد بما يليق بعظمة وتضحيات الشهداء.

وأشاد بجهود أبناء ساقين وتقديمهم هذه القافلة للمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.

ودعا المحافظ عوض المغرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام.

وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ستساهم مع أبناء المديرية بمبلغ ثلاثين مليون ريال لإنشاء سد الجرفين كمرحلة أولى،داعياً إلى المساهمة لإنشاء السدود والحواجز المائية ورصف الطرق.

فيما أكد أبناء المديرية الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد لمواجهة قوى العدوان حتى تحقيق النصر.