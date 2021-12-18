السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أبناء صعدة يسيرون قافلة عينية ومالية بمناسبة ذكرى الشهيد

أبناء صعدة يسيرون قافلة عينية ومالية بمناسبة ذكرى الشهيد
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

سير أبناء مديرية ساقين بمحافظة صعدة، قافلة عينية ومالية للمرابطين في جبهات العزة والشرف تحت شعار "صناع النصر" في إطار إحياء الذكرى السنوية للشهيد.

العالم - اليمن

وخلال تسيير القافلة التي احتوت على مواد غذائية متنوعة وعدد من رؤوس الأغنام ومبالغ مالية أكد محافظ صعدة محمد عوض أهمية إحياء ذكرى الشهيد بما يليق بعظمة وتضحيات الشهداء.

وأشاد بجهود أبناء ساقين وتقديمهم هذه القافلة للمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.

ودعا المحافظ عوض المغرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام.

وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ستساهم مع أبناء المديرية بمبلغ ثلاثين مليون ريال لإنشاء سد الجرفين كمرحلة أولى،داعياً إلى المساهمة لإنشاء السدود والحواجز المائية ورصف الطرق.

فيما أكد أبناء المديرية الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد لمواجهة قوى العدوان حتى تحقيق النصر.

روابط ذات صلة

السيد الحوثي: سنحظى بنصر مؤكد من الله

الخارجية اليمنية لدول العدوان: لا جدوى لدبلوماسية النفاق

محافظات اليمن تدشن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد

ميزانيّة السعودية لعام 2022 والخروج من ورطة " العدوان على اليمن"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مداهمات واسعة للإحتلال جنوب جنين بحثاً عن منفذي عملية"حومش"

الملف اليمني وتطوراته المتلاحقة

بالفيديو.. جولة سابعة من مفاوضات فيينا..هذا ما توصلت إليه

شاهد..عملية نابلس تصدم الإحتلال الإسرائيلي والسبب..

علييف: مجموعة مينسك فشلت في حل النزاع في قره باغ

10 طرق فعالة لزيادة مستويات الأوكسجين في الجسم