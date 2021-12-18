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كبير مساعدي الخارجية الايراني يستعرض ومبعوث السويد تطورات اليمن

كبير مساعدي الخارجية الايراني يستعرض ومبعوث السويد تطورات اليمن
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

 تباحث كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اضغر خاجي" مع مبعوث السويد الخاص بشؤون اليمن "بيتر سامني"، اخر التطورات في هذا البلد.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت في اطار المشاورات الايرانية السويدية حول الشان اليمني؛ والذي تناول محاور عديدة، بما في ذلك كسر الحصار المفروض على اليمنيين و وقف اطلاق النار والدفع بعملية السلام ومنع تسرب النفط من السفينة صافر.

الى ذلك، اكد خاجي على ضرورة حل الازمة اليمنية من خلال الطرق السياسية واجراء حوار يمني – يمني، وتشكل حكومة شاملة على صعيد الاراضي اليمنية وبمشاركة جميع مكونات الشعب والاحزاب السياسية في هذا البلد.

في سياق متصل، نوه المبعوث السويدي بالدور الذي تلعبه الجمهورية الاسلامية لارساء السلام على صعيد المنطقة واليمن.

وقدم "سامني"، خلال مباحثاته اليوم مع كبير مساعدي الخارجية الايرانية، قدم شرحا حول جهود المنظمة الاممية الهادفة الى وقف اطلاق النار ورفع الحصار الاقتصادي واستئناف المفاوضات السياسية في اليمن.

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كبير مساعدي الخارجية الايراني يستعرض ومبعوث السويد تطورات اليمن