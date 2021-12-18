السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

زلزال يضرب مدينة ميلانو الإيطالية

زلزال يضرب مدينة ميلانو الإيطالية
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

هز زلزال مدينة ميلانو في شمال إيطاليا اليوم السبت مما دفع بالسكان إلى الخروج للشوارع لكن لم يعلن عن إصابات أو أضرار على الفور، حسب إدارة الطوارئ.

العالم - أوروبا

وشعر كل سكان منطقة لومبارديا بما فيها عاصمتها ميلانو بالهزة التي بلغت شدتها 4,4 درجة على مقياس ريختر حسب المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين.

لكن رجال الإطفاء أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أي طلب للمساعدة.

وحدد مركز الزلزال في بلدة بوناتو سوتو بالقرب من بيرغامو التي قال رئيس بلديتها كارلو بريفيتالي للصحفيين إن السكان "لا يشعرون بقلق أو ذعر".

واشتكى سكان على "تويتر" من وقوع الزلزال في وقت يعانون فيه من موجة رابعة من وباء كوفيد-19.

وتشهد إيطاليا زلازل باستمرار معظمها طفيف ولا تسبب سوى أضرار طفيفة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

إندونيسيا تحذر من تسونامي بعد زلزال شدته 7.5 درجة

زلزال يهز شرقي العاصمة اليابانية طوكيو

هزة أرضية قوية تضرب جنوب غربي اليابان

زلزال بقوة 3,5 درجة يضرب الجزائر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. جولة سابعة من مفاوضات فيينا تتوصل لإعادة إحياء بنود اتفاق 2015

شاهد..عملية نابلس تصدم الإحتلال الإسرائيلي والسبب..

علييف: مجموعة مينسك فشلت في حل النزاع في قره باغ

10 طرق فعالة لزيادة مستويات الأوكسجين في الجسم

زلزال يضرب مدينة ميلانو الإيطالية

كبير مساعدي الخارجية الايراني يستعرض ومبعوث السويد تطورات اليمن