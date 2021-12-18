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عماد أبو عواد: المستوطنون لم يكونوا يجرؤون في ثمانينات القرن الماضي على التجول في الشوارع لكنهم الان يذهبون الى التصعيد مع الفلسطينيين

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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