السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١
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الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية: قاعدة عين الاسد تحت سيطرة قواتنا بالكامل ولا توجد فيها أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو الناتو

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

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