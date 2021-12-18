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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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نبض السوشيال
متحدث الخارجية الايرانية يعلن اصابة سفير ايران لدى اليمن حسن ايرلو بفيروس كورونا مؤكدا انه في طريقه الى ايران بفضل مساعدة بعض دول المنطقة
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها الى اسلام آباد لحضور الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي في باكستان
متحدث الخارجية الايرانية يعلن اصابة سفير ايران لدى اليمن حسن ايرلو بفيروس كورونا مؤكدا انه في طريقه الى ايران بفضل مساعدة بعض دول المنطقة
الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية: قاعدة عين الاسد تحت سيطرة قواتنا بالكامل ولا توجد فيها أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو الناتو
عماد أبو عواد: المستوطنون لم يكونوا يجرؤون في ثمانينات القرن الماضي على التجول في الشوارع لكنهم الان يذهبون الى التصعيد مع الفلسطينيين
عماد أبو عواد: جزء كبير من العملية الاخيرة هو خارج حسابات كيان الاحتلال
عماد ابو عواد مدير مركز القدس للدراسات: عملية الاعتقال لا تعتبر نجاحا استخباراتيا لان الضفة منطقة مغلقة ويستطيع الاحتلال اعتقال أي شخص بعد فترة من الوقت
مراسل العالم: يبدو ان هناك فكرة حول تقسيم الضفة بين مناطق للفلسطينيين ومناطق متعلقة بكيان الاحتلال
مراسل العالم: قبل تنفيذ العملية البطولية كانت هناك عمليات هجوم شديدة على الفلسطينيين
مراسل العالم: نظرية الاحتلال تقول إنه في كل دقيقة يتم التأخير في الوصول الى منفذ العملية فستكون هناك عملية فلسطينية اخرى
الملف اليمني وتطوراته المتلاحقة
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السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش
ما أهمية التقدم العسكري لقوات صنعاء على الحدود السعودية وجبهة مأرب؟
العالم
-
خاص بالعالم
ماذا تعني السيطرة على مواقع جديدة في نجران بعد جيزان ومقتل جنود سودانيين؟
كيف ينظر إلى محاصرة قبائل حضر موت في معسكرات الإصلاح لإنهاء تقاسم النفوذ؟
هل وصل رد صنعاء على بيان المجموعة الرباعية والدعوة لإنهاء الحرب برعاية أممية؟
تصنيف :
خاص بالعالم- مراسلون
العالم الاسلامي
الیمن
السعودية
فيديو
كلمات دليلية :
نجران
جبهة مأرب
المجموعة الرباعية
قوات صنعاء
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