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الملف اليمني وتطوراته المتلاحقة

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

ما أهمية التقدم العسكري لقوات صنعاء على الحدود السعودية وجبهة مأرب؟

العالم - خاص بالعالم

  • ماذا تعني السيطرة على مواقع جديدة في نجران بعد جيزان ومقتل جنود سودانيين؟
  • كيف ينظر إلى محاصرة قبائل حضر موت في معسكرات الإصلاح لإنهاء تقاسم النفوذ؟
  • هل وصل رد صنعاء على بيان المجموعة الرباعية والدعوة لإنهاء الحرب برعاية أممية؟

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