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وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها الى اسلام آباد لحضور الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي في باكستان

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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