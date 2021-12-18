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متحدث الخارجية الايرانية يعلن اصابة سفير ايران لدى اليمن حسن ايرلو بفيروس كورونا مؤكدا انه في طريقه الى ايران بفضل مساعدة بعض دول المنطقة

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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