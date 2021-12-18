سورية وروسيا تناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

العالم-سوريا

وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية مقايضة بعض السلع السورية كزيت الزيتون والحمضيات بسلع روسية كزيت دوار الشمس وغيرها من المواد الأساسية (لزوم السوق السورية) وإقامة مركز تجاري روسي في أحد مجمعات أو صالات السورية للتجارة يتم من خلاله التعريف بالمنتجات الروسية التي لا تتوافر في السوق المحلية إلى جانب إقامة مركز مماثل للمنتجات السورية في روسيا.

وأشار الوزير سالم إلى دور مجلس الأعمال الروسي السوري في تفعيل وتنشيط حركة التعاون بين البلدين وفتح افاق جديدة لتأمين احتياجاتهما من المنتجات والصناعات ولاسيما الغذائية منها وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال مشيراً إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

بدوره أكد الدكتور يوسف استعداد المجلس للقيام بدور فاعل ونشط في تأمين احتياجات السوق المحلية السورية من المنتجات والصناعات ولاسيما الغذائية بأسعار منافسة والتعريف ببضائع ومنتجات البلدين والشركات المنتجة وإفساح المجال أمام رجال الأعمال وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في البلدين لعقد اللقاءات وبحث آليات التعاون.

من جانبه رأى باسيوك أن المنتجات والصناعات السورية تتمتع بجودة ونوعية عالية وتحتاج إلى تسويق أفضل معتبراً أن إقامة مركز تجاري روسي في سورية وبالعكس سيشكل نقطة إطلاق للتعريف بمنتجات البلدين ويفسح المجال أمام رجال الأعمال لتأمين السلع التي تتطلبها السوق في كل منهما.

حضر اللقاء زياد هزاع المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة وعبد اللطيف الأمين المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب وروزالي سعدو مدير التعاون والتخطيط الدولي في الوزارة.