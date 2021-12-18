خالد مشعل يدعو العرب والمسلمين للانخراط في معركة تحرير فلسطين

العالم - فلسطين



وقال مشعل خلال لقاء مع العلماء والدعاة في بيروت ظهر السبت، إن سياستنا مع شركائنا الآخرين من القوى والفصائل أننا حريصون على أن يكون الوجود الفلسطيني عامل أمن واستقرار في لبنان، لا عامل تفجير واحتراب.



وأضاف مشعل أن ما جرى في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان بتوجيه الرصاص إلى صدور ثلاثة من أبنائنا جريمة غادرة مؤلمة، سعت حماس إلى احتوائها بما يحفظ أمن المخيمات واستقرار الوضع اللبناني، واحترام سيادة الدولة.



وطالب، "بمعاقبة القتلة ونيلهم القصاص والعقاب"، وعدم التفريط بدماء الشهداء والضحايا.



وفي شأن آخر، دعا مشعل الأمة العربية والإسلامية للانخراط في معركة تحرير فلسطين انطلاقا من بعدها الديني والتاريخي، وكون الاحتلال خطرا علينا جميعا.



وقال: كنا نقول في الماضي إن الأمة دورها الإسناد، ثم تكلمنا عن الشراكة كخطوة إضافية، واليوم خطوة ثالثة وهي الانخراط معا في المعركة، وما يعزز ذلك هو شعورنا بقرب حسم صراعنا مع الاحتلال، واقتراب الوعد الحق.