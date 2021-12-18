العراق..الدفاع المدني يحذر من موجات السيول الاثنين المقبل

العالم-العراق

وذكر إعلام الدفاع المدني ان :"فرقنا مستنفرة وتعمل بخطة الكوارى في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين والمناطق التي قد تشهد سيول".

واكد "نراقب تحديثات الطقس بشأن اي موجة سيول او امطار قد تشهدها البلاد مرة اخرى".

واشار الى، ان الانباء تؤكد حدوث هذه الموجات يوم الاثنين المقبل واجتاحت امس الجمعة سيول الامطار مناطق شمال البلاد.

وسجلت محافظات اربيل ونينوى وكركوك تساقط كميات كبيرة من الأمطار تسبب عنها فيضانات كبيرة وخسائر بشرية ومادية بعد انحسار لفترة زمنية منذ بداية الموسم الشتوي.

وارتفع عدد ضحايا السيول في شمال العراق، إلى 11 شخصاً.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، اجلاء عدد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول في محافظة كركوك.

كما كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انقاذها 10 عوائل و13 محاصراً جراء السيول في صلاح الدين..

فيما اعلنت محافظة أربيل حالة استنفار قصوى، لانقاذ مواطنين عالقين جراء السيول والفيضانات، بخاصة في ناحية قوشتبه، ومناطق داراتو، المحيطة بمركز محافظة أربيل.