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متحدث الخارجية الايرانية ردا على ادعاءات الترويكا الاوروبية:ايران طلبت توقف محادثات فيينا اثر تفاهم جماعي راعى أعياد الميلاد والسنة الجديدة

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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