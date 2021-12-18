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هذا هو السبب الحقيقي لعودة السفير الايراني في اليمن الى طهران 

هذا هو السبب الحقيقي لعودة السفير الايراني في اليمن الى طهران 
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

قدم المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ايضاحات حول نقل السفير الإيراني في اليمن حسن ايرلو الى طهران .

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، سعيد خطيب زادة ، مساء اليوم (السبت) ردا على سؤال أحد الصحفيين حول بعض الأخبار التي يجري تناقلها بشان اوضاع السفير الإيراني لدى حكومة الانقاذ الوطني اليمني : أصيب السفير حسن إيرلو بفيروس كورونا منذ عدة أيام ، ونظرا الى حاجته إلى عناية طبية عاجلة ، قامت وزارة الخارجية ومن اجل نقله إلى ايران لتلقي العلاج اللازم ، بأجراء اتصالات ومشاورات مع بعض دول المنطقة ، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى توفير الارضية اللازمة لنقله ، والحمد لله ، يجري حالياً نقله إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن تقديره للدول المشاركة في هذا العمل الإنساني ، وقال أن بعض التكهنات واثارة الاجواء الاعلامية في هذا الصدد غير صحيحة.

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