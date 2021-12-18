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مراسل العالم: استشهاد إمرأة وإصابة آخرين كحصيلة أولية لعدوان جوي على منطقة السوقيع في مديرية مقبنة غربي تعز باليمن

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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