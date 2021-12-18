حقوق الإنسان في ايران: على فرنسا اعادة النظر في قوانينها المناهضة للمسلمين

العالم - ايران

وأفاد الموقع الاعلامي للجنة حقوق الإنسان ، أن كاظم غريب أبادي نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان كتب في تغريدة على تويتر ردا على إعلان وزير الداخلية الفرنسي إغلاق 21 مسجدا وتخطيطه لإغلاقها 6 مساجد اخرى بموجب قوانين مكافحة التطرف والانفصال في هذا البلد انه : "في النهج الغربي ، يعتبر الإرهابيون في إيران مدافعين عن حقوق الإنسان ، والحرية الدينية في الغرب مساوية للإرهاب. ندعو الحكومة الفرنسية إلى اعادة النظر في قوانينها المناهضة للمسلمين الذين يشكلون اقلية تضم خمسة ملايين ونصف المليون نسمة في هذا البلد والتي تستهدف دور العبادة والمراكز التعليمية وغيرها من الأماكن".

في الأسبوع الماضي ، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمان لشبكة تلفزيون "بي. F. ام.تي" في تصريحات مناهضة للاسلام : "من بين 99 مسجدا يشتبه في أنها متطرفة ، تم إغلاق 21 مسجدا والتحقيقات متواصلة لاغلاق 6 مساجد أخرى".

وأضاف المصدر أن المساجد التي قبلت بأوامر الحكومة أزيلت من قائمة المساجد المشتبه بتطرفها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الفرنسية إجراءات ضد الإسلام وتتدخل في شؤون المسلمين وتغلق المساجد. وذريعة الحكومة الفرنسية للتدخل في شؤون الديانات والمساجد الإسلامية هي التطرف. على الرغم من ان التطرف امر مرفوض في كل العالم ، إلا أنه ليس له حدود واضحة ويمكن تفسيره.