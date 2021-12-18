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القنصلية الإيرانية في مزار شريف تقدم مساعدات الى 350 عائلة نازحة

القنصلية الإيرانية في مزار شريف تقدم مساعدات الى 350 عائلة نازحة
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

قامت قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مزار شريف بأفغانستان ، بتقديم المساعدة لـ 350 عائلة نازحة ومحتاجة في هذه المدينة.

العالم - ايران

وقال سيد حسن يحيوي ، القنصل العام للسفارة الإيرانية في مزار الشريف بأفغانستان ، لوكالة "آوا" إنه في سياق دعمنا وتعاوننا الانساني للشعب الأفغاني ، قمنا بتقديم المساعدة لـ 350 عائلة نازحة بحاجة إلى المواد الاولية والوقود والبطانيات.

وأضاف أن "هدفنا تخفيف معاناة أشقائنا الأفغان وتوزيع هذه المساعدات من أجل مداواة جراح الشعب الأفغاني المضطهد".

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات ما زالت تتخذ من قبل لجنة إغاثة الإمام الخميني في ولاية بلخ ، وأن المزيد من المساعدات والتعاون مدرج على جدول أعمالنا في المستقبل.

وأعرب عن أمله في أن يتخذ مسؤولو الحكومة الأفغانية خطوات أساسية للحد من الفقر والبطالة ، وألا تحجب المؤسسات الخاصة والعامة أي مساعدة للفقراء والنازحين داخليا.

و إشار إلى تعاون ووقوف الشعب الايراني إلى جانب الشعب الأفغاني المضطهد ، وقال: "إن مساعدتنا وتعاوننا مع شعب أفغانستان المعذب سيستمر".

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