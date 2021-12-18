السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الثلوج تغطي مرتفعات الضنية شمال لبنان وتقطع الطرق الجبلية

الثلوج تغطي مرتفعات الضنية شمال لبنان وتقطع الطرق الجبلية
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

الثلوج التي تساقطت اليوم السبت غطت معظم المرتفعات في الضنية  شمال لبنان  التي يزيد إرتفاعها على 1500 متر فوق سطح البحر، وقطعت الطرق الجبلية في مناطق يزيد إرتفاعها على 1700 متر فوق سطح البحر.

العالم_لبنان

وحسب التقارير الواردة من الشمال الطريق الضنية ـ الهرمل قطعت بالكامل نتيجة تراكم الثلوج عليها، وطريق بقرصونا ـ جرد مربين، وأيضا طريق بقاعصفرين ـ جرد النجاص.

ووجهت نصائح عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي تدعو المواطنين إلى عدم التوجه نحو الطرق الجبلية المرتفعة إلا عند الضرورة القصوى، وللسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي.

وترافق تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية مع هطول غزير للأمطار شهدتها المناطق الوسطى والساحلية من القضاء، بالتزامن مع تدني درجات الحرارة إلى حدود الصفر نتيجة برودة الطقس.

ووجهت نصائح عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي تدعو المواطنين إلى عدم التوجه نحو الطرق الجبلية المرتفعة إلا عند الضرورة القصوى، وللسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي.
العالم_لبنان

روابط ذات صلة

التيار الوطني الحر يدعو لكفّ يد حاكم مصرف لبنان فَورًا ومحاسبته

تكتل برلماني لبناني: حرب أمريكية على لقمة عيش اللبنانيين

لبنان..موجة سرقات تجتاح أحياء طرابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحشد الشعبي يصد هجوماً ارهابياً في صلاح الدين

طهران تبدأ يوم غد الفحص التقني والأمني لكاميرات الوكالة الذرية بمجمع تسا

حملة عسكرية للجيشين الكونغولي والأوغندي على المتمردين في محمية فيرونغا

مقتل 3 مسلحيين من "قسد" في هجوم للمقاومة الشعبية في دير الزور

الثلوج تغطي مرتفعات الضنية شمال لبنان وتقطع الطرق الجبلية

العراق في المركز الـ12 ببطولة كأس العرب