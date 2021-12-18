الثلوج تغطي مرتفعات الضنية شمال لبنان وتقطع الطرق الجبلية

العالم_لبنان

وحسب التقارير الواردة من الشمال الطريق الضنية ـ الهرمل قطعت بالكامل نتيجة تراكم الثلوج عليها، وطريق بقرصونا ـ جرد مربين، وأيضا طريق بقاعصفرين ـ جرد النجاص.

ووجهت نصائح عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي تدعو المواطنين إلى عدم التوجه نحو الطرق الجبلية المرتفعة إلا عند الضرورة القصوى، وللسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي.



وترافق تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية مع هطول غزير للأمطار شهدتها المناطق الوسطى والساحلية من القضاء، بالتزامن مع تدني درجات الحرارة إلى حدود الصفر نتيجة برودة الطقس.

ووجهت نصائح عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي تدعو المواطنين إلى عدم التوجه نحو الطرق الجبلية المرتفعة إلا عند الضرورة القصوى، وللسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي.

العالم_لبنان