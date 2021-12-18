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المغرب.. القبض على 25 داعشيا خططوا لعمليات إرهابية

المغرب.. القبض على 25 داعشيا خططوا لعمليات إرهابية
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

ألقت أجهزة الأمن المغربية القبض مطلع ديسمبر الجاري على 25 شخصا ينتمون لتنظيم "داعش" في عدة مدن، كانوا يخططون لعمليات إرهابية.

العالم-المغرب

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع قوله إن هذه العمليات تمت في 8 ديسمبر تحت إشراف النيابة العامة في "إطار الجهود المتواصلة لمكافحة المخاطر الإرهابية".

وأشارت إلى أنه تمت إحالة بعض هؤلاء الموقوفين أمام القضاء بعد انتهاء التحقيق معهم، فيما ستتم إحالة الآخرين لاحقا.

من جهتها، أوضحت وسائل إعلام محلية أن هذه العمليات التي لم يعلن عنها رسميا أسفرت عن ضبط "أسلحة نارية وذخيرة حية وأسلحة بيضاء ووثائق حول صناعة عبوات ناسفة"، إضافة إلى "وثائق تمجد تنظيم "داعش" ورسوم تجسد راياته".

وأضافت أن التحقيقات التي أجريت مع المشتبه بهم أظهرت أنهم "كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية نوعية داخل المغرب".

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أمس الجمعة إحباط هجوم إرهابي داخل المملكة وتوقيف المشتبه بالتخطيط له بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وأوضح المصدر الذي تحدث للوكالة يوم السبت أن هذه العملية "لا علاقة لها بالتوقيفات التي تمت مطلع الشهر".

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المغرب.. القبض على 25 داعشيا خططوا لعمليات إرهابية

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