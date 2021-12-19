تركيا.. صدور مذكرات اعتقال بحق 176 متهما بالإرهاب

العالم-تركيا

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "14 مذكرة توقيف صدرت في مقاطعتي كوتاهيا وبالكسير الأربعاء الماضي، أما في ولاية قونيا فصدرت أوامر باعتقال 10 مشبوهين، بينهم ضباط في الخدمة وعسكريون متقاعدون".

وأصدر المدعون العامون في إسطنبول وأنقرة مذكرات اعتقال ضد 50 شخصا بسبب صلاتهم بـ"حركة غولن"، حسب مذكرات الاعتقال، وتشمل الاتهامات الموجهة "التواصل سرا مع جهات الاتصال الخاصة بهم داخل الحركة عبر الهواتف العمومية".

وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق في مؤسسات الدولة بحجة "مكافحة الانقلاب"، إذ تم فصل أكثر من 130 ألف موظف عمومي من وظائفهم على وجه السرعة بتهم "عضويتهم في منظمات إرهابية" أو "علاقتهم بها" بموجب مراسيم قوانين الطوارئ.