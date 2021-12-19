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الملف اليمني وتطوراته المتلاحقة

الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

ما أهمية التقدم العسكري لقوات صنعاء على الحدود السعودية وجبهة مأرب؟

العالم - مع الحدث

ماذا تعني السيطرة على مواقع جديدة في نجران بعد جيزان ومقتل جنود سودانيين؟

كيف ينظر إلى محاصرة قبائل حضر موت في معسكرات الإصلاح لإنهاء تقاسم النفوذ؟

هل وصل رد صنعاء على بيان المجموعة الرباعية والدعوة لإنهاء الحرب برعاية أممية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش هذه الحلقة کل من الباحث السياسي د. اسماعيل النجار، وعضو المکتب السياسي لحرکة انصار الله د. حزام الاسد، والباحث السياسي والحقوقي عبدالحميد الغفري.

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