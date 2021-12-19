حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج لقاحات أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية

العالم - ايران

وقال وزير الجهاد الزراعي "سيد جواد ساداتي نجاد" في تصريح للصحفيين على هامش تفقده لخط إنتاج لقاح أنفلونزا الطيور الحاد للغاية في شركة بسوك المعرفية لانتاج اللقاحات في منطقة ماهدشت في كرج: لقد اطلعنا عن كثب خلال حضورنا في هذه الشركات المعرفية على طاقات الشباب والنخب في البلاد في مجال إنتاج اللقاحات.

وذكر أن الحكومة الحالية ليس لديها منافسة مع القطاع الخاص ، مضيفا: "الحكومة الحالية هي الداعم الأكبر للقطاع الخاص ومن اجل دعم القطاع الخاص والشركات المعرفية ، أوكلنا إلى مؤسسة البيطرة ومؤسسة رازي مهمة التفاعل مع القطاع الخاص لتلبية حاجة الداخل وتوفير الارضية ايضا للتسويق الى الخارج."

وأشار ساداتي نجاد: نسعى الى العمل بكل ما اوتينا من قوة لرفع قدرة الانتاج في البلاد الى اقصى ما يمكن وحماية الإنتاج المحلي حتى لا تتضرر بسبب الواردات.

وأضاف: "بتصدير هذه المنتجات ستكون الدول المجاورة في غنى لهذه المنتجات وسيكون لدينا زيادة في العائدات من العملة الصعبة ".

وأكد وزير الجهاد للزراعة: أن هذه الوزارة ستحصل على الدعم اللازم لتوفير المواد الخام اللازمة لإنتاج اللقاحات.