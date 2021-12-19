وزير الشؤون البرلمانية الباكستاني يتباحث مع عبداللهيان حول توطيد العلاقات

العالم - ايران

وأورد علي محمد خان على حسابه الشخصي في موقع تويتر أنه أجرى مع عبداللهيان، عقب استقباله في اسلام اباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي، محادثات حول العلاقات بين البلدين وسبل منح المساعدات الى الشعب الافغاني في مواجهة التحديات.

واضاف: إنه تباحث مع اللهيان حول العلاقات الثنائية بين البلدين المسلمين والشقيقين وكذلك دور تقديم المساعدات لافغانستان في مواجهة التحديات العلاجية والغذائية والتعليمية وغيرها.

وكان عبداللهيان قد وصل الى اسلام اباد مساء السبت للمشاركة في الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي حول افغانستان الذي يبدأ أعماله اليوم الاحد.